القوات العراقية تلقي القبض على إرهابيين اثنين في كركوك

2021/03/31 | 12:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت القوات العراقية القبض على إرهابيين اثنين من تنظيم داعش الارهابي خلال عملياتها الأمنية في محافظة كركوك شمال البلاد....

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