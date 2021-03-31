2021/03/31 | 12:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد عضو مجلس النواب اسعد المرشدي،الاربعاء، على اهمية حسم اللجنة المالية للمادة المتعلقة بالقروض الخارجية، داعيا الى الاستفادة من فرق سعر برميل النفط لتغطية الأبواب التي وضعت من أجلها القروض الخارجية.

وقال المرشدي في حديث صحفي، ان "مجلس النواب اكد في اكثر من مناسبة على ان القروض الداخلية اهم من الخارجية بحال الحاجة للقروض، على اعتبار ان القروض الخارجية تكبل البلد بضمانات سيادية وخطط لتلك الدول قد تستغل للنيل من العراق وسيادته"، مبينا ان "هنالك تأكيد على عدم الذهاب الى القروض الخارجية، لكن تفاجأ الجميع بوضع مبالغ كبيرة في الموازنة وصلت الى 8 ونص مليار دولار تحت عنوان القروض الخارجية".

واضاف ان "هذه الاشكالية ينبغي معالجتها من قبل اللجنة المالية، على اعتبار ان سعر النفط في الموازنة مابين 42-45 دولارا للبرميل لكنه فعليا وصل الى اكثر من ستين دولارا للبرميل الواحد، ما يعني انتفاء الحاجة الى القروض الخارجية"، مبديا "اسفه واستغرابه من اصرار البعض على تمرير تلك القروض رغم انها تحتوي على ضمانات سيادية وتنال من سيادة البلد".

ولفت الى ان "هنالك اصرارا على حسم الموازنة بأسرع وقت مع حل جميع المشاكل بالشكل الذي يخدم المصالح العامة على اعتبار ان البلد لم يعد يحتمل هذا الفراغ الاقتصادي والمالي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يؤكد اهمية حسم المادة المتعلقة بالقروض الخارجية في الموازنة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يؤكد اهمية حسم المادة المتعلقة بالقروض الخارجية في الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).