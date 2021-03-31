سائرون: جلسة اليوم اختبار لمدعي خدمة المواطن ومصالحه

2021/03/31 | 12:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص أكدت كتلة سائرون النيابية، اليوم الاربعاء، أن جلسة اليوم لمجلس النواب ستكون اختباراً لمدعي خدمة المواطن.وقال عضو الكتلة، ناجي رديس، في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “جلسة اليوم ستكون […]

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