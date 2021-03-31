توافد النواب إلى مبنى البرلمان لحضور جلسة التصويت على موازنة 2021

2021/03/31 | 12:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بدأ النواب بالتوافد الى مبنى البرلمان، تمهيداً للتصويت على قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وقال مراسل “تقدم” إن النواب بدأوا بالتوافد إلى مبنى البرلمان لحضور جلسة التصويت على موازنة 2021.

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قد وجه دعوة الى الكتل السياسية للحضور الى البرلمان لعقد جلسة عند الساعة الواحدة ظهراً، للتصويت على الموازنة.

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