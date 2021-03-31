بدء توافد النواب الى مبنى البرلمان

2021/03/31 | 13:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

بدأ اعضاء مجلس النواب، اليوم الاربعاء، بالتوافد الى مبنى البرلمان لحضور الجلسة المخصصة للتصويت على الموازنة العامة لعام 2021.

ودعت رئاسة مجلس النواب، أمس الثلاثاء، أعضاء المجلس إلى الحضور لعقد جلسة التصويت على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، في الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأربعاء.

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