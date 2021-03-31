احباط محاول استهداف أحد الأرتال في الديوانية

2021/03/31 | 13:01 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، احباط محاول استهداف أحد الارتال في محافظة الديوانية.وذكرت الخلية في بيان، أن “من خلال تكثيف الجهود الميدانية والعمل الاستخباري المستمر، تمكنت قواتنا الأمنية من تفكيك عبوة ناسفة صباح اليوم كانت معدة للتفجير واستهداف إحدى الارتال على طريق ديوانية بابل ضمن قاطع مسؤولية شرطة محافظة الديوانية”.وأضافت، “حيث تم إحباط هذه المحاولة دون حادث يذكر”.يشار إلى أن أرتالا تابعة للتحالف الدولي، تتعرض بشكل شبه يومي إلى تفجيرات بعبوات ناسفة في الطرق السريعة في بغداد والمحافظات الجنوبية.

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