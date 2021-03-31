بينها مجموعة الشرطة.. عودة الجماهير لمباريات آسيا لمن يحمل ’’جوازاً محصناً’’

2021/03/31 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب الجماهير من العودة لمدرجات الملاعب في مباريات الأندية السعودية ببطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وذكرت صحيفة "الشبابية" أن "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يتجه للموافقة على السماح للجماهير بالحضور بنسبة معينة، لمن يحمل جوازًا محصنًا، بالحصول على لقاح كورونا، لمباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، والتي ستقام على أراضي المملكة في كل من الرياض وجدة".

ومن المقرر أن يلعب الهلال في المجموعة الأولى برفقة أندية شباب الأهلي الإماراتي واستقلال دوشنبه الطاجكي والفائز من (الغرافة القطري واجمك الأوزبكي).

ويلعب الأهلي في المجموعة الثالثة برفقة أندية الشرطة العراقي والدحيل القطري والاستقلال الإيراني.

ويلعب النصر في المجموعة الرابعة برفقة أندية السد القطري والوحدات الأردني والفائز من (فولاد خوزستان الإيراني والعين الإماراتي).

ويخوض الوحدة مباراة الملحق الآسيوي أمام القوة الجوية العراقي، على أن يتأهل الفائز إلى المجموعة الثانية، أمام أندية باختاكور الأوزبكي وتركتور سازي تبريز الإيراني والشارقة الإماراتي.

ومن المقرر أن تستضيف المملكة مباريات الهلال والنصر والأهلي في مجموعات آسيا، بينما يلعب الوحدة مبارياته في الإمارات، حال التأهل إلى مرحلة المجموعات.

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