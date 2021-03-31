كتلة كردية تؤكد حضورها جلسة البرلمان اليوم للتصويت على الموازنة

2021/03/31 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، جمال شكور، الأربعاء (31 آذار 2021)، أن حصة الإقليم في الموازنة قد تم حسمها، فيما أشار إلى حضور كتلته جلسة اليوم.

وقال شكور في حديث لـ(بغداد اليوم): "نتوقع أن يمضي التصويت على حصة الإقليم في الموازنة لأنها لم تعد المعضلة الرئيسية أمام أعضاء البرلمان".

وأضاف، أن "الفقرة 11 انتهت الخلاف بشأنها وحكومة الإقليم ستبدي التزاما كاملا بالاتفاق لحظة المصادقة على الموازنة بشكل رسمي، والنواب اليوم سيذهبون باتجاه الموافقة والتصويت عليها".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم، الجلسة المخصصة للتصويت على موازنة 2021، بعد دعوة رئاسة البرلمان وجهتها مساء أمس.

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