الشرطة الاتحادية في العراق تنفذ عمليات تفتيش في بغداد

2021/03/31 | 13:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق، اليوم الاربعاء، تنفيذ عمليات تفتيش في منطقتي الشعلة والشرطة الرابعة بالعاصمة بغداد....

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