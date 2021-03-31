القبض على 30 متهماً بقضايا وجرائم مختلفة في ميسان

2021/03/31 | 13:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الاربعاء، عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين المطلوبين بقضايا مختلفة في المحافظة.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الممارسات الأمنية أسفرت عن القبض على (30) متهما تنوعت جرائمهم بين القتل العمد والتهديد والايذاء والاحتيال".واضاف البيان انه تم "اتخاذ بحقهم الإجراءات القانونية اصوليا".

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