تفكيك عبوة ناسفة معدة لاستهداف أحد الأرتال على طريق الديوانية - بابل

2021/03/31 | 13:09 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، تفكيك عبوة كانت معدة لاستهداف احد الارتال على طريق ديوانية - بابل.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز إنه "من خلال تكثيف الجهود الميدانية والعمل الاستخباري المستمر، تمكنت القوات الأمنية من تفكيك عبوة ناسفة كانت معدة للتفجير واستهداف احد الارتال على طريق ديوانية بابل ضمن قاطع مسؤولية شرطة محافظة الديوانية".

واضاف البيان انه "تم إحباط هذه المحاولة دون ايحادث يذكر".

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