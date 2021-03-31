التميمي تتحدث عن امكانية إقرار موازنة لمدة ثلاث سنوات

2021/03/31 | 13:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، الأربعاء، عن امكانية إقرار موازنة لمدة ثلاث سنوات، فيما أعربت عن تأييدها لذلك.

وقالت التميمي في حديث لوكالة الانباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، انه "يحق للحكومة وبحسب قانون الإدارة الماليَّة أن تقدِّم موازنةً قصيرةَ الأمد لمدة ثلاث سنوات، ويصوِّت مجلس النواب عليها وجوباً السنة الأولى، كما يحق لمجلس الوزراء تعديلها بطلبٍ من وزارتي التخطيط والمالية حيث يتم تعديلها للسنة الثانية والثالثة وتُقدَّم إلى مجلس النواب للموافقة والتصويت عليها".

وأضافت أن "اللجنة المالية تؤيد تقديم موازنة لثلاث سنوات، حيث إن التأخير الذي يحدث في التصويت يأخذ ثلاثة أو أربعة اشهر، ما يؤثر على مجمل الانشطة الاقتصادية وحياة المواطنين"، مشيرةً إلى أن "تقديم الموازنة لثلاث سنوات تقلل من التجاذبات السياسية".

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