مجلس النواب لم يبدأ جلسته بترجيح عدم التصويت على الموازنة

2021/03/31 | 13:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ توافد اعضاء مجلس النواب، الى مبنى البرلمان لحضور جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية، وايضا حل المجلس نفسه.

واوضح النائب حسن آلي عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب لـPUKmedia: ان النواب بدأوا بالتوافد الى مبنى مجلس النواب، موضحا، ان الجلسة لم تبدأ لحد الان.

واضاف: ان الجلسة تضم التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021، ومن ثم حل المجلس نفسه، مشيرا الى ان الكتل السياسية لم تتوصل الى اتفاق حول الموازنة.

ورجح عدم التصويت على مشروع الموزانة اليوم، بحضور عدد قليل من النواب الى مبنى المجلس الى الآن، مؤكدا ان الجلسة لم تبدأ بموعده المحدد، في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

PUKmedia خاص

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