جامعة كركوك تنظم ندوة عن حماية الحياة من الانتهاكات

2021/03/31 | 13:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت شعبة التعليم المستمر في كلية الآداب بجامعة كركوك بالتعاون مع لجنة الشهداء والسجناء السياسيين في مجلس النواب وجامعة گرميان وحركة السلم الداخلي باقليم كوردستان ورابطة النجف الاشرف الخدمية وجمعية إنسان للاغاثة والتنمية العراقية بمناسبة اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والاحترام كرامة الضحايا ندوة علمية بعنوان ( حماية الحياة من الانتهاكات وأثرها في المجتمع) وبشكل مدمج وبمشاركة عدد من الأساتذة والحاضرين.

وتهدف الندوة الى تسليط الضوء على الانتهاكات بحق الإنسانية والمجتمع ومسببات هذه الانتهاكات ودور منظمات المجتمع المدني في وضع الحلول الممكنة للمشكلات التي تواجه الإنسان جراء الاعتداءات حيث أكد في كلمته الأستاذ الدكتور عمر نجم الدين انجه عميد كلية الآداب في جامعة كركوك على أن الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاصة بحقوق الإنسان اعتبرت منذ عام ١٩٨٠ اليوم ذكرى سنوية للحد من الانتهاكات التي تقع على الإنسان من قبل أصحاب النفوذ والسلطة والقوى وكذلك الواقعة التي وقعت في السلفادور عام ١٩٨٠ هو نفس العام الذي نادى به البعض لإيقاف الانتهاكات والاعتداءات التي تطال الضعفاء.

أما في ثاني الكلمات فأكد الأستاذ الدكتور موسى كڤال رئيس حركة السلم الداخلي بإقليم كوردستان أن هناك عدة أسباب ومسببات للعنف والانتهاكات ومنها سياسية ومنها دينية وأشار كفال إلى قضية القدس والفلسطينيين والانتهاكات التي تطالهم في حين ذكرت جوان حسن رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة كركوك والتي طالبت بإيقاف العنف والانتهاك الذي يطال السجناء والابرياء ومن يعلو صوته بحق ويطالب بحقوق الأفراد والمجتمع.

وشارك في إلقاء الكلمات بالندوة كلا من أبو حيدر الاسدي رئيس رابطة النجف الاشرف والأستاذ اريان رؤوف عزيز اختصاص العلوم السياسية في جامعة گرميان بينما اختتم اخر المحاضرات الأستاذ صلاح عريبي التدريسي بقسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة كركوك.

وخرجت الندوة بعدة توصيات منها دعوة منظمات المجتمع المدني الى الالتفات والاهتمام بإقامة النشاطات التي تسلط الضوء على حقوق الإنسان، ودعوة الحكومة الى الاهتمام بعوائل ضحايا النظام السابق والتي انتهكت حقوقهم، ودعوة المسؤولين للالتفات الى السجون العراقية ومراجعة ملفات المسجونين لاسيما الذين تم زجهم في هذه السجون بسبب مطالبتهم لحقوقهم من خلال تشكيل لجان خاصة.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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