سائرون يكشف كواليس جلسة الموازنة: هذا ما سيعلن أمام الرأي العام

2021/03/31 | 13:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد تحالف سائرون، الاربعاء، ان القوى السياسية توصلت الى قناعة بضرورة تمرير الموازنة، رغم عدم الوصول الى توافق نهائي حتى اللحظة.

وقال النائب عن التحالف رياض المسعودي، في تصريح لـ NRT عربية، (31 اذار 2021)، ان "الموازنة تستلزم الوصول الى توافق بين اغلب القوى السياسية تحديدا المكونات، وانه منذ 10 ايام تم الوصول الى صيغة تخص المادة 11 الخاصة باقليم كوردستان لكن هناك خلاف على بعض فقرات هذه المادة حول ضمانات تسديد الاقليم المبالغ المالية النقدية عن مبيعات النفط وماهي الشروط الجزائية في حال امتنع الاقليم عن التسليم"، مبينا انه لم "تكن هناك رؤية مشتركة حول هذا الامر".

واضاف ان "يوم امس كان هناك اجتماعا في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري وتوصلت القوى الى ضرورة تمرير الموازنة وترك الباب مفتوحا امام القوى السياسية في خياراتها في بعض المواد وان الاتفاق لم يكن بتمرير الموازنة بالاجماع وبالطريقة الحالية".

واكد انه "لا يوجد قرار نهائي لجميع القوى السياسية في تمرير الموازنة بهذه الالية"، مبينا ان "رئاسة البرلمان اكدت على ضرورة الحضور وسيتم اعلان الحاضرين عن المتغيبين امام الراي العام لمعرفة الجهات التي تعرقل عمل مجلس النواب".

واشار الى ان "نقاط كثيرة لم يتم عليها الاتفاق كتنمية الاقاليم وسعر صرف الدينار امام العملات الاجنية والمفسوخة عقودهم، فضلا عن اقحام الموازنة ببعض المشاريع، كل هذه النقاط ما زال الخلاف قائما عليها".

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