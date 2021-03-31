وزارة المالية تصدر بيانا بشان ميزانية الدولة

2021/03/31 | 13:13 - المصدر: NRT عربية

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اكدت وزارة المالية، الاربعاء، تحقيق زيادة ملفته بإيرادات الكمارك، مبنية اعتمادها سياسة اقتصادية داعمة لميزانية الدولة .

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (31 اذار2021)ان "خلال الفترة الاخيرة لوحظ قيام بعض الوكالات والقنوات التلفزيونية بتوجية بوصلتها نحو كوادر وزارة المالية والدوائر التابعة لها من خلال فبركة بعض الاخبار بنسب واعادة تصريحات سابقة التي تصب في مصلحة بعض الجهات والنيل من سياسة اصلاح الاقتصاد التي تبنتها وزارة المالية".

وأضاف البيان ان "تقوم بعض الجهات من خلال اعلامها الاصفر بنشر اخبار غير صحيحة بالضغط على الهيئة العامة للكمارك التابعة لوزارة المالية وحيث تهيئ الهيئة لاستراتيجية جديدة ذات افق واسع يتماشى مع حجم الاعمال المناطة بها وحسب توجيهات وزير المالية لإدخال نظام الاتمتة في عملها للقضاء على الفساد في المنافذ الحدودية والتي ستسهم هذه الاستراتيجية بتحقيق ايرادات كمركية حقيقية والتي تعتبر مصدرآ من مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة".

وتابع البيان "الهيئة قامت بتفعيل الدور الرقابي والتدقيق الذي حد من عملية التهرب الكمركي وزيادة ايرادات الكمركية ، كما احبطت الهيئة العامة للكمارك محاولات لتهريب اكثر من "٢٠٠" حاوية بمختلف البضاعة ومصادر اكثر من (٥٠) شاحنة خلال الشهر السابق التي ارادت اضعاف الاقتصاد العراقي لمخالفتها للضوابط والتعليمات الكمركية النافذة".

ودعا البيان "كافة الوسائل الاعلامية بتوخي الدقة واعتماد المهنية الصحفية بنقل الاخبار وعدم نقل الاخبار التي تسهم بأثارة الراي العام".

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