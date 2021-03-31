خلافا لنهج ترمب.. بايدن يعين 11 قاضيا فدراليا من أصول مختلفة

2021/03/31 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن إجراء تعيينات لقضاة فدراليين شملت تعيين أول قاض مسلم في الولايات المتحدة.

وقال بايدن في بيان إن هذه التعيينات تمثل التنوع الكبير في الأصول والخبرات ووجهات النظر التي تقف وراء قوة الولايات المتحدة مشددا على ضرورة استمرار نهج التنوع في البلاد خلافا لنهج سلفه دونالد ترمب.

وشملت التعيينات التي تتضمن أحد عشر منصبا تعيين ثلاث نساء من أصول افريقية لمناصب في محاكم الاستئناف فضلا عن تعيين زاهد قريشي الباكستاني الاصل البالغ من العمر خمسة وأربعين عاما ليكون أول قاض فدرالي مسلم في تاريخ الولايات المتحدة في حال قيام مجلس الشيوخ بتثبيت تعيينه.

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