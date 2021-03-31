وفاة رئيس وزراء مصر الأسبق كمال الجنزوري

2021/03/31 | 13:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء المصري الأسبق، الذي توفي صباح اليوم عن عمر يناهز 88 عاما.

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