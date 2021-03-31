2021/03/31 | 13:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن مصرف الرشيد، اليوم الأربعاء، أن عدد المستفيدين من السلف عن طريق النظام الالكتروني بلغ 5000 مستفيد.وقال المصرف في بيان، إن “عدد السلف الممنوحة لثلاث وجبات الخاصة بمنتسبي وزارة الدفاع والداخلية وصلت الى (5000) مستفيد”، مبينا ان “مدة المنح من تاريخ التقديم (72) ساعة”.واضاف ان “العمل مستمر لشمول المتقاعدين والموظفين بالتقديم على السلف عن طريق النظام الالكتروني”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرشيد يعلن عن عدد المستفيدين من السلف المفوعة الكترونيا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد يعلن عن عدد المستفيدين من السلف المفوعة الكترونيا) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد يعلن عن عدد المستفيدين من السلف المفوعة الكترونيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).