بضوء اخضر امريكي: العراق يستمر في استيراد الكهرباء والغاز من ايران لأربعة أشهر مقبلة

2021/03/31 | 13:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت الولايات المتحدة على تمديد

إعفاء العراق من العقوبات على إيران في

استيراده للطاقة، لمدة أربعة أشهر، كما

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول

عراقي اليوم الأربعاء.

والإعفاء هو الأول الذي يعطى في

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