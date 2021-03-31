مدرب هولندي لقيادة الأولمبي العراقي

2021/03/31 | 13:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الهيئة التطبيعية عن قرب انتهائها

من الاتفاق مع مدرب هولندي متمرس لقيادة

المنتخب الأولمبي في المرحلة المقبلة.

وقال عضو الهيئة التطبيعية الدكتور

أسعد لازم في تصريحات خاصة لكورة

الرياضي إن اللجنة

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