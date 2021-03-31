جنسنة الجريمة في المجتمعات المتأخرة1/2 - منال شوقي

2021/03/31 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منال_شوقي علي مدار عام كامل أثارت القضية المعروفة بقضية الزوج والزوجة حالة من الصرع المحموم في المجتمع المصري والعربي من المحيط إلي الخليج، ولمن لا يعرف تفاصيل القضية ، فقد اتهم الزوج زوجته بخيانته على مدي إحدى عشر عاماً وإنجاب أطفالهما الثلاثة من رجل أخر كانت على علاقة به أثناء عمله في إحدى الدول العربية.وفي أثناء تداول القضية في المحاكم وقعت جرائم كثيرة أشد قسوة وانحرافا من هذه الجريمة، على سبيل المثا ......





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