إدارة الرئيس الامريكي - جون بايدن - تسحب اعتراف الرئيس دونالد ترامب بمغربية الصحراء . - سعيد الوجاني

2021/03/31 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني منذ أربعة أيام خلت ، او اقل منها ، التقى كاتب الدولة في الخارجية الامريكية السيد Antony Blinken ، الأمين العام للأمم المتحدة " أنطونيو گتريس " ، حول ملف نزاع الصحراء ، فأكد له على ضرورة اعتماد المنهجية الدولية من خلال مؤسسات الأمم المتحدة ، مجلس الامن والجمعية العامة ، لفض النزاع الذي لا يزال مفتوحا دوليا ، باعتماد المشروعية الدولية التي تعكسها كل قرارات الجمعية العامة منذ سنة 1960 ، وبالضبط القرا ......





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