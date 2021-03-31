2021/03/31 | 13:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: كشف رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أنه سيتوجه اليوم الأربعاء إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية.وذكر الكاظمي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن الزيادة تهدف إلى توطيد العلاقات المتميزة بين البلدين، وإرساء آفاق …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى السعودية في زيارة رسمية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى السعودية في زيارة رسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).