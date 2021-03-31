2021/03/31 | 13:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجدة التميمي (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشفت عضو اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، عن إمكانية إقرار موازنة لمدة ثلاث سنوات.

وقالت عضو لجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنه "يحق للحكومة وبحسب قانون الإدارة الماليَّة أن تقدِّم موازنةً قصيرةَ الأمد لمدة ثلاث سنوات، ويصوِّت مجلس النواب عليها وجوبًا السنة الأولى، كما يحق لمجلس الوزراء تعديلها بطلبٍ من وزارتي التخطيط والمالية حيث يتم تعديلها للسنة الثانية والثالثة وتُقدَّم إلى مجلس النواب للموافقة والتصويت عليها".

وأضافت التميمي أن "اللجنة المالية تؤيد تقديم موازنة لثلاث سنوات، حيث إن التأخير الذي يحدث في التصويت يأخذ ثلاثة أو أربعة أشهر، ما يؤثر على مجمل الانشطة الاقتصادية وحياة المواطنين"، مشيرةً إلى أن "تقديم الموازنة لثلاث سنوات تقلل من التجاذبات السياسية".

اقرأ/ي أيضًا:

القصة الحقيقية لتعطيل الموازنة: 3 أهداف على أجندة "كتل الفصائل"

فشل جلسة الموازنة..



الصدر يحذر وبيان ناريّ من سائرون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لتقليل التجاذبات السياسية.. نائب يقدم مقترحًا بشأن الموازنة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لتقليل التجاذبات السياسية.. نائب يقدم مقترحًا بشأن الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).