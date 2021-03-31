2021/03/31 | 13:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة نجا طفل من الموت مرتين، بعدما أتت النيران على منزل عائلته، وعندما جرى رميه بشدة من النافذة في عمليات الإنقاذ العشوائية التي قام بها الجيران.لكن شيئا غريبا حدث، وهو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



أنقذوا الوالدين من الحريق ورموا الرضيع المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. أنقذوا الوالدين من الحريق ورموا الرضيع) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. أنقذوا الوالدين من الحريق ورموا الرضيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).