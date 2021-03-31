2021/03/31 | 13:34 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب: لا توافق على حسم النقاط الخلافية في موازنة 2021 وسعر الدولار ابرزها

اكد النائب مضر الكروي، الاربعاء، بانه لاتوافق نهائي على حسم النقاط الخلافية في موازنة 2021، مبينا ان التوافق على سعر الدولار هو ابرز النقاط الخلافية.

وقال الكروي ان” مفاوضات ولقاءات القوى النيابية خلال الساعات 72 الماضية حققت تقدم في دفع الامور الى الامام حال بعض النقاط الخلافية ومنها المادة 11 من قانون الموازنة المتعلقة باستحقاقات اقليم كردستان لكن بالمقابل لايزال سعر صرف الدولار يشكل معضلة في ظل رغبة الكثير من القوى اعادتها الى وضعه السابق وسط رفض حكومي لهذه الخطوة”.

واضاف الكروي،ان” جلسة اليوم ربما تكون مختلفة عن بقية الجلسات في ظل وجود توافق مبدئي على بدء التصويت على بعض الفقرات من اجل حسم جزء من الموازنة التي تاخر حسمها لاسابيع عدة ما شكل ضرر بالغ للاقتصاد وتعطيل لمصالح شرائح واسعة من العراقيين مؤكدا بان الساعات المقبلة ربما تفضي الى توافقات اخرى حيال النقاط الخلافية”.

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