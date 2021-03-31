2021/03/31 | 13:35 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية “أبل” أنه سيتم الإعلان رسميا عن الإصدار الجديد من نظام التشغيل الخاص بهواتف أبل الذكية في يونيو/ حزيران، وتم التخطيط للعرض التقديمي لنظام التشغيل الجديد كجزء من المؤتمر السنوي للمطورين (WWDC).وسيعرض نظام التشغيل “أي أو إس 15” الجديد لأول مرة، في مؤتمر كبير للبرمجيات ولمطوري برمجيات أبل، كما سيعلن عن إصدارات جيدة من “أي باد أو إس” و”ماك أو إس” و”واتش أو إس” و”تي في أو إس”.وسيتوفر إصدار تجريبي من IOS 15 للمطورين مباشرة بعد انتهاء المؤتمر.بينما لم تفصح الشركة عن تفاصيل حول ما ينتظر المستخدمين في التعديل الجديد لنظام التشغيل.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أبل تكشف عن موعد طرحها نظام التشغيل الجديد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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