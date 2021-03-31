الرشيد يكشف عن أعداد المستفيدين من السلف.. ويوضح أمرا يهم المتقاعدين؟

2021/03/31 | 13:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشف مصرف الرشيد، الأربعاء، عن عدد المستفيدين من السلف عن طريق النظام الالكتروني.

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