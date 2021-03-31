2021/03/31 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

علق مكتب مفوضية حقوق الانسان في ديالى، الاربعاء (31 آذار 2021)، على ارتفاع حالات الانتحار والذي شهد العام الجاري تسجيل 10 حالات بينهم منتسبان من القوى الأمنية.

وقال مدير المكتب صلاح مهدي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "ديالى سجلت 10 حالات انتحار انتهت بالوفاة خلال العام الجاري بينها اثنان لمنتسبي القوى الامنية".

واضاف، ان "الضغط النفسي الناجم عن المشاكل العائلية كانت الدافع الابرز وراء انتحار اغلب الحالات وفق المعلومات الاولية".

وأشار مدير المكتب، إلى أن "حالات الانتحار لاتزال تسجل ارقاماً عالية سنويا في ديالى خاصة لشريحة الشباب من اعمار 18-30 سنة".

ويوم أمس، من اليوم، أقدم رجلاً مسناً يبلغ من العمر 74 عاماً على شنق نفسه في قضاء خانقين بديالى، في ثالث حالة خلال الأسبوع الجاري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب حقوق الإنسان في ديالى يعلق على تزايد حالات الانتحار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب حقوق الإنسان في ديالى يعلق على تزايد حالات الانتحار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).