نائب حول مصير جلسة الموازنة اليوم: لا تخلو من المشاكل والمعرقلات

2021/03/31 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب المستقل عباس العطافي، اليوم الأربعاء، ان جلسة التصويت على مشروع قانون موازنة سنة 2021 لا تخلو من المشاكل والمعرقلات، فيما بين سبب ذلك.

وقال العطافي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "مشروع قانون موازنة سنة 2021، لغاية الآن فيها الكثير من الفقرات المرفوضة والتي عليها مشاكل بسبب تأثيرها السلبي على المواطن".

وأضاف، أن "الاتفاق الذي حصل على الموازنة هو بين رؤساء بعض الكتل، لكن حتى اللحظة لا توجد اي ورقة نهائية لمسودة الموازنة والنوابلم يطلعوا عليها".

وأوضح، العطافي، أن "هناك حراكاً نيابياً من أجل الغاء واسقاط الفقرات والمواد، التي فيها تأثير سلبي على المواطن، والتي وضعتها بعض القوى السياسية من أجل مصالحها الشخصية والحزبية، وهناك رفض برلماني لتمرير الموازنة دون الغاء هذه الفقرات، ولهذا جلسة اليوم لا تخلو من المشاكل والمعرقلات".

وتابع النائب المستقل، انه "يمكن لرؤساء بعض الكتل السياسية الضغط على نوابهم من أجل الدخول الى البرلمان والتصويت على الموازنة رغم التحفظ على الكثير من الفقرات، وهذا يعني تمرير الموازنة بالأغلبية وليس باتفاق وتوافق كل اعضاء مجلس النواب، خصوصاً ان هناك نواباً يعتبر قرار تصويتهم من عدمه بيد رؤساء الكتل".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، في الساعة الواحدة من ظهر اليوم، الجلسة المخصصة للتصويت على موازنة 2021، بعد دعوة رئاسة البرلمان يوم أمس.

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