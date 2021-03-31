صحة النجف: 4 وفيات وأكثر من 270 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2021/03/31 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، الأربعاء (31 آذار 2021)، تسجيل نحو 280 إصابة جديدة بكورونا، ووفاة أربعة مصابين بالفيروس.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الدائرة أجرت 1460 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR".

وأضافت، أن "الفحوص المختبرية أثبتت إصابة 279 شخصاً بفيروس كورونا، وتماثل 265 مصاباً إلى الشفاء التام"، مشيرة إلى تسجيل أربع حالات وفاة".

وتابع البيان، أن "الفحوصات المختبرية التي أجريت اليوم أثبتت إصابة 8 منتبين في دائرة الصحة بالنجف".

وأشار البيان، إلى أن "مجموع الاصابات الكلي: 45883، ومجموع حالات الشفاء: 39353، ومجموع الوفيات: 429، ومجموع الحالات تحت العلاج: 6101، ومجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة: 3536".

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