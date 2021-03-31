اختتام الدورة الصحفية في مقر مكتب الإعلام بأربيل

2021/03/31 | 13:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحضور مسؤول مكتب إعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني في العاصمة اربيل ، مسعود ملا حمزة اختتمت اليوم الأربعاء الدورة التدريبية التي أقامها مكتب الإعلام للاتحاد الوطني بمشاركة 27 مشاركا في الدورة.

واكد مسعود ملا حمزة في كلمة قصيرة بمناسبة اختتام الدورة، ان هذه الدورة هي البدايات وسيكون عطاءنا أكثر في المستقبل لخدمة الحركة الإعلامية في كوردستان وخدمة جيلنا في مجال الصحافة والإعلام وسنكون دائما في خدمة الجميع وهذه أهداف الاتحاد الوطني الكوردستاني في خدمة شعبنا في كل المجالات،

وبعده التقينا بأحد المشاركين وهو دارا عثمان حيث قال إن الدورة كانت متميزة وخاصة للمعلومات الحديثة التي حصلنا عليها في مجال الإعلام وشكر مكتب الإعلام في أربيل لإنجاز مثل هذه الخطوات للمساهمة في دفع حركة الإعلام والصحافة في كوردستان.

ومن جهة أخرى التقينا بمشارك آخر وهو ريدور حميد، حيث أشار إلى أهمية الدورة ومساهمتها في رفع مستوى الإعلاميين والعاملين في مجال الإعلام لصقل مواهبهم، شاكرا مكتب الإعلام في أربيل على هذه الخطوة التي تقوم برفع مستوى الإعلاميين في الإقليم.

وفي ختام المحاضرات اليوم، تم توزيع الشهادات على المشاركين، من قبل سامان محاضر الدورة ومسعود ملا حمزة ومدير إدارة تلفزيون شعب كوردستان بأربيل فرهاد جميل، وهاورى على مدير التلفزيون، ورامان مجيد عضو المركز الثالث للاتحاد الوطني الكوردستاني بأربيل وأخذت صور تذكارية بالمناسبة.

PUKmedia / زيد محمود

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