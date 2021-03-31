خانقين.. تمديد موعد استلام البطاقة التموينية للمادة 140

2021/03/31 | 13:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة الخاصة بتوزيع البطاقة التموينية في خانقين، عن تمديد استلام البطاقات الخاصة بالعوائل المشمولة بالمادة 140 من الدستور.

وافاد مراسلنا، في خانقين، ان اللجنة الخاصة بتوزيع البطاقة التموينية، اعلنت يوم الاربعاء، عن تمديد استلام البطاقات للعوائل المشمولة بالمادة 140 في خانقين والمناطق التابعة لها.

واضاف: ان التمديد يستمر لغاية 2021/4/10 ووفق للآلية المتبعة من قبل اللجنة، لافتا الى ان الموعد هو الاخير وبخلافه ستتحمل العائلة عناء الذهاب إلى بعقوبة مركز محافظة ديالى لتبديل بطاقته التموينية.

واكد ان جميع العوائل إلتي لم تستبدل بطاقتها التموينية استبداله عليها مراجعة مقر اللجنة الكائن في قاعة شوان، وسط مدينة خانقين.

PUKmedia خانقين

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