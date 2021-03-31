2021/03/31 | 13:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 10 دقیقة

51 مشاهدة

اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاربعاء، صدور قرار حكم بالسجن لمدة (15) سنة بحق المدير الأسبق للمصرف الزراعي فرع العمارة بتهمة الاختلاس.

وذكرت الهيئة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (31 اذار2021) ان "تفاصيل القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، بإصدار محكمة جنايات ميسان / الهيأة الأولى قرار حكم بحق المدير الأسبق للمصرف الزراعي التعاوني - فرع العمارة، قضى بسجنه لمدة (15) سنة"، مبينة أن "الحكم تضمن أيضا إلزام المدان برد المبلغ المختلس البالغ مقداره (1.050.000.000) مليار دينار".

واضاف البيان ن "قرار الحكم الصادر وفق أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات، جاء على خلفية صرف قروض خلاف القانون ودون علم وموافقة المقترضين، مؤكدة تصرف المدان بالمبالغ خلاف القانون والتعليمات".

وتابع البيان ان "المحكمة و بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية وأقوال الشهود والممثل القانوني للمصرف الزراعي، توصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المدان، فقررت الحكم عليه بالسجن (15) سنة ورد المبلغ المختلس بالتضامن مع متهمين آخرين مفرقة قضاياهم؛ وذلك استناداً إلى مقتضيات المادة الحكمية.



وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف كانون الأول الماضي عن صدور أربعة قرارات بالحبس للمدير الأسبق للمصرف الزراعي التعاوني - فرع ميسان بلغ مجموعها (١٢) سنة؛ على خلفية صرفه قروضا خلافا للقانون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجن 15 عاما لمسؤول عراقي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السجن 15 عاما لمسؤول عراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).