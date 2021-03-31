2021/03/31 | 13:54 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناتو : زيادة مهامنا في العراق تحتاج لطلب حكومي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/31 | 13:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناتو : زيادة مهامنا في العراق تحتاج لطلب حكومي) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناتو : زيادة مهامنا في العراق تحتاج لطلب حكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).