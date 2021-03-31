الناطق باسم القائد العام: سلسلة عمليات ’دقيقة’ لجهاز مكافحة الإرهاب

2021/03/31 | 13:55 - المصدر: وكالة ناس

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حسب توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من تنفيذ سلسلة دقيقة من الواجبات النوعية التي تكللت بالنجاح من خلال إلقاء القبض على عدد من المطلوبين في مناطق مُختلفة من البلاد، حيثُ أُلقي القبض على أحد عناصر داعـش في منطقة الحبانية - الأنبار، وبالتنسيق مع أسايش مُحافظة السُليمانية القى ابطال الجهاز القبض على إرهابيين (أثنين) كانا ينشطان ضمن مفارز إرهابية خطرة أحدهم كان هاربًا من سجن أبو غريب في العام (٢٠١٣)كما وتمكنت هذه التشكيلات البطلة من إلقاء القبض على (٣) من بقايا داعـش أثنان منهم في بساتين شمالي بغداد والآخر في غربها .ليصل عدد الذين أُلقي القبض عليهم إلى (٦) إرهابيين

يحيى رسول

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