بالصور:علماء من اهل السنة والجماعة في تركيا يتشرفون بزيارة مرقد الامامين العسكريين في سامراء

2021/03/31 | 13:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الامانة العامة للعتبة العسكرية

المطهرة في سامراء ان وفدا من علماء اهل

السنة في تركيا تشرفوا بزيارة مرقد

الامامين العسكريين (عليهما السلام).

وبحسب بيان للعتبة حصلت وكالة نون عليه

اليوم الاربعاء ا

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