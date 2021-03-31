تراشق بالاحذية داخل برلمان كردستان العراق

2021/03/31 | 13:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر محلي، الأربعاء، قيام رئيس

كتلة حراك الجيل الجديد بقذف رئاسة

برلمان الإقليم بالحذاء احتجاجا على

عدم مناقشة المواضيع المهمة التي تتعلق

بحياة المواطن.

وقال المصدر "إن “كاظم فاروق نامق رئيس

كتلة

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