2021/03/31 | 13:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 4 ساعات

محمود الفلاحي قائداً لعمليات نينوى

منذ 5 ساعات

المالية النيابية: الموازنة جاهزة للتصويت

منذ 16 ساعة

القضاء المصري يلزم الفنان أحمد سعد بدفع 500 ألف جنيه لسمية الخشاب

منذ يوم واحد

الكهرباء: مساعٍ للوصول إلى 22 ألف ميغا واط

منذ 3 أيام

احدث احصائية عن اصابات كورونا حول العالم

منذ 4 أيام

نصائح للعثور على جهاز آيفون المسروق أو المفقود

منذ 4 أيام

الصحة المصرية: 22 قتيلاً و185 مصاباً إجمالي ضحايا حادث قطاري سوهاج

منذ 4 أيام

انطلاق الانتخابات التشريعية في ولايات هندية وسط تفشي كورونا

منذ 4 أيام

الاعلام الامني: مقتل أخطر تاجر مخدرات في بغداد

منذ 5 أيام

مقتل أكثر من 300 شخص منذ الانقلاب في ميانمار

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عدد من المطلوبين في مناطق مُختلفة من البلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عدد من المطلوبين في مناطق مُختلفة من البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).