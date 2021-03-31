الحلبوسي يدخل إلى القاعة الكبرى المخصصة لجلسة التصويت على الموازنة

2021/03/31 | 13:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دخل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إلى القاعة الكبرى المخصصة لجلسة التصويت على الموازنة.

وقال مراسل “تقدم” ان الحلبوسي إلى القاعة الكبرى المخصصة لجلسة التصويت على الموازنة.

وكان الحلبوسي، قد دعا الكتل النيابية، امس الثلاثاء، للحضور الى البرلمان من احل التصويت على قانون الموازنة الاتحادية 2021.

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