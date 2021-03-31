واشنطن تمدد الإعفاء الممنوح لبغداد لاستيراد الطاقة من طهران لمدة 4 أشهر

2021/03/31 | 14:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافقت الولايات المتحدة على تمديد إعفاء العراق من العقوبات على إيران في استيراده للطاقة، لمدة أربعة أشهر، وفق ما أفاد مسؤول عراقي لفرانس برس.

وبموجب الإعفاء الجديد الذي أعطته إدارة جو بايدن، سيتمكّن العراق من الاستمرار في استيراد الكهرباء والغاز من جارته الشرقية لأربعة أشهر، أي منذ مطلع نيسان وحتى مطلع آب المقبل، كما أوضح المسؤول العراقي لفرانس برس، مشيرا إلى أن هذا الإعفاء هو الأطول أمداً بين الإعفاءات السابقة، وهو أقصى ما يسمح به القانون الأميركي.

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