الكاظمي يتوجه الى السعودية في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي

2021/03/31 | 14:00 - المصدر: قناة التغيير

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توجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية لبحث ملفات عدة.

وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء أن الكاظمي غادر العاصمة بغداد على رأس وفد حكومي متجها الى السعودية في زيارة رسمية تهدف الى تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض في جميع المجالات حيث من المقرر ان يلتقي الكاظمي بمسؤولين في المملكة.

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