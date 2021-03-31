2021/03/31 | 14:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دخل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، إلى قاعة مجلس النواب، المخصصة للتصويت على قانون موازنة 2021.وقال مراسلنا، إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، دخل إلى القاعة المخصصة لجلسة التصويت على الموازنة.قبيل ذلك أفادت صحيفة الصباح الرسمية، بأن “النواب بدأوا بالتوافد إلى مبنى البرلمان لحضور جلسة التصويت على موازنة 2021، من مختلف الكتل النيابية”.ودعا رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، مساء يوم أمس، أعضاء المجلس لحضور جلسة الموازنة اليوم الأربعاء.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يدخل إلى القاعة المخصصة لجلسة تمرير الموازنة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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