2021/03/31 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلبير_الأشقر منذ أشهر وأمين عام «حزب الله» اللبناني يردّ على الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بلبنان منذ عامين ببرنامج اقتصادي أوحد، يتلخّص بشعار: إلى الشرق درْ! والحقيقة أن هذه الفكرة لا تعدو كونها ستاراً شفّافاً لغياب رؤية اقتصادية لدى الحزب تختلف عن السياسات النيوليبرالية والرأسمالية الفاحشة التي ساهم في إدارتها من موقعه كشريك في الحكومات المتتالية منذ سنوات، لاسيما أنه بات صاحب النفوذ الأكبر في الدولة ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في أسطورة الصين «الممانِعة» - جلبير الأشقر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في أسطورة الصين «الممانِعة» - جلبير الأشقر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).