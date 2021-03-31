الحزب الديمقراطي يكشف رؤية البرلمانيين حول التصويت على موازنة 2021

2021/03/31 | 14:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص كشفت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاربعاء، عن رؤية البرلمانيين حول جلسة التصويت على موازنة 2021.وقالت رئيس الكتلة، فيان صبري، في تصريح “للمركز الخبري الوطني”، إن “رأي الكتل السياسية الكبيرة […]

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