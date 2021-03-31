كتلة نيابية تعلن مقاطعة التصويت على الموازنة وتكشف موقفها من ’’حل البرلمان’’

2021/03/31 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت كتلة النهج الوطني النيابية، اليوم الأربعاء (31 آذار 2021)، بياناً أعلنت فيه مقاطعة التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية، فيما كشفت عن موقفها من قرار حل البرلمان.

وذكرت الكتلة في بيانها الذي تلقته (بغداد اليوم)، أنه "في الوقت الذي نعلن فيه تأييدنا للتصويت على قرار حل مجلس النواب العراقي تمهيدًا لإجراء الانتخابات المبكرة التي عبرت عن المطالبة بها إرادة شعبية واسعة في احداث تغيير سياسي حقيقي، نؤكد التزامنا بموقفنا الثابت بمقاطعة التصويت على موازنة 2021، لما تضمنته من مواد كارثية تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد".ومن أبرز أسباب مقاطعة التصويت التي طرحتها الكتلة، تتلخص بـ "إعادة سعر الصرف الى ما كان عليه سابقاً، وإلغاء المادة 38 التي تجيز خصخصة جميع قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية وتسمح باشراك المستثمرين والمقاولين في ملكية حقول النفط والغاز ومحطات الكهرباء وطائرات الخطوط الجوية العراقية والمصارف الحكومية".

ومن ضمن مقترحات الكتلة للتصويت على الموازنة: "إلغاء المادتين 42 و41 التي تسمح ببيع الاراضي الزراعية المملوكة للدولة لأصحاب حق التصرف بقيمة اقل بكثير من قيمتها الواقعية وستخلق نزاعات اجتماعية واسعة، وإلغاء المادة 47 التي تسمح ببيع أصول الدولة المالية من صناعية وبنى تحتية وغيرها، وألا يزيد العجز عن نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي بمعنى ان لا يزيد عن 7 تريليون دينار عراقي".

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