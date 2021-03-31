2021/03/31 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الأربعاء (31 آذار 2021)، القبض على ستة إرهابيين في بغداد والأنبار والسليمانية.

وقال اللواء رسول، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من تنفيذ سلسلة دقيقة من الواجبات النوعية التي تكللت بالنجاح من خلال إلقاء القبض على عدد من المطلوبين في مناطق مُختلفة من البلاد".

وأضاف، أن "الجهاز أُلقى القبض على أحد عناصر داعـش في منطقة الحبانية بالأنبار، وبالتنسيق مع أسايش مُحافظة السُليمانية القى الجهاز القبض على إرهابيين اثنين كانا ينشطان ضمن مفارز إرهابية خطرة أحدهم كان هاربًا من سجن أبو غريب في العام 2013".

وأوضح البيان، أن "التشكيلات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة من بقايا داعـش اثنان منهم في بساتين شمالي بغداد والآخر في غربها، ليصل عدد الذين أُلقي القبض عليهم إلى 6 إرهابيين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم هارب من سجن ’’ابو غريب’’ .. مكافحة الإرهاب يعتقل 6 مطلوبين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم هارب من سجن ’’ابو غريب’’ .. مكافحة الإرهاب يعتقل 6 مطلوبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).