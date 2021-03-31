صالح يصادق على قانون حقوق المتوفين بكورونا من منتسبي الصحة

2021/03/31 | 14:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ صادق رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، على قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من منتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية نتيجة التصدي لفيروس كورونا.وأكد الرئيس برهم صالح، خلال توقيعه، على القانون، وفق بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، أن “المصادقة تأتي تثميناً وتقديراً للجهود والتضحيات الكبيرة التي بذلتها الكوادر الصحية والطبية لحماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة من آثار وباء كورونا، ولضمان الحياة الكريمة لذويهم وتأمين حصولهم على الحقوق التقاعدية”.وجاءت مصادقة رئيس الجمهورية بعد وصول القانون إلى رئاسة الجمهورية من مجلس النواب بعد أن تَمَّ التصويت عليه في المجلس.

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