2021/03/31 | 14:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص جمع تواقيع نيابية لإقالة أمين بغداد من منصبه المركز الخبري الوطني.

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